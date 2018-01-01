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В Киеве открыли "памятник" Путину, а в Харькове президента РФ положили в гроб: фото, видео

Сегодня, 10:13
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1 / 9 Акция у консульства РФ в Харькове (Facebook.com)

В перформансе принимал участие медведь с балалайкой и мужчина в ватнике и шапке-ушанке.

В воскресенье, 18 марта, в Киеве в день выборов президента России, возле здания российского посольства в ходе акции националистов участники открыли символический памятник президенту РФ Владимиру Путину.

В перформансе принимал участие медведь с балалайкой и мужчина в ватнике и шапке-ушанке.

В то же время в Харькове у здания консульства РФ в ходе акции против голосования на президентских выборах РФ на территории Украины манекен с лицом Путина положили в гроб, сообщает пресс-служба ВО "Свобода".

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве националисты "помогают" полиции блокировать доступ к посольству РФ в Украине.
Теги:  
Выборы-2018 в России, Президентские выборы-2018 в России, посольство, памятник, гроб, Харьков, Киев
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