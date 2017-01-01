В Киеве состоится акция с требованием найти убийц юристки Ноздровской

Активисты потребуют предоставить охрану дочери юриста, ко торой также не раз угрожали.

Сегодня, 2 января, в центре Киева активисты устроят акцию с требованием найти убийц юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской.

Мероприятие состоится в 12:00 возле здания областного управления полиции Киевской области на ул.Владимирской, 15, отмечают организаторы акции — ГО "Твердиня".

"… собираемся возле областного управления полиции с требованием привлечь все силы к поиску убийцы или убийц Ирины Ноздровськой, а также с требованием предоставить охрану дочери Ирины Анастасии, так как ей также неоднократно угрожали. Убийцы должны понести наказание, — сказано на странице акции в Facebook.

В ходе акции митингующие будут требовать привлечь все силы к расследованию убийства правозащитницы и предоставить ее дочери — Анастасии — охрану, поскольку ей также неоднократно угрожали.

Напомним, тело Ноздровской было найдено в Вышгородском районе Киевской области. Перед этим, 30 декабря, Вышгородское управления полиции объявило Ноздровскую в розыск.

В сообщении отмечалось, что она исчезла около 16:00 29 декабря. Дочь Ноздровской сообщала об исчезновении матери. По ее словам, Ирина исчезла 29 декабря, поехав на работу, с которой не вернулась.

Глава профсоюза МВД Илья Кива заявил, что полиция рассматривает основной версией убийства юристки Ирины Ноздровской ее профессиональную деятельность.