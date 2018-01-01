Кива назвал основную версию копов убийства юристки

Глава профсоюза МВД Илья Кива заявил, что полиция рассматривает основной версией убийства юристки Ирины Ноздровской ее профессиональную деятельность.

Возможно, женщину скинули с моста в реку, рассказал он в эфире телеканала "112 Украина".

"Национальная полиция уже имела информацию о местонахождении (тела — Ред.), о том, что ее скинули с моста в реку, или, по всей видимости, прыгнула она сама, но в данном случае рассматривается основной версия убийства, связанного с ее правозащитной профессиональной деятельностью", — отметил собеседник.

Напомним, 1 января у села Демидов Киевской области в реке нашли тело Ирины Ноздровской, которая исчезла около 16 часов 29 декабря. Причины смерти покажет судебно-медицинская экспертиза. Правоохранители начали уголовное производство по факту умышленного убийства.

Заместитель шеф-редактора издания "Обозреватель" Анна Молчанова писала, что юристка "последние несколько лет самоотверженно занималась делом о гибели своей родной сестры, которую сбил водитель-наркоман — племянник председателя суда, благодаря ее невероятным усилиям преступник оказался за решеткой". Журналистка утверждала, что женщине "постоянного угрожали родственники и друзья преступника, по этим фактам были открыты уголовные производства".