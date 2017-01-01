В Киеве вспыхнул пожар в детском отделении психбольницы: стали известны подробности

Во время пожара из здания на безопасное расстояние выведено 17 детей.

В субботу, 3 февраля, в Киеве в психиатрической больнице имени Павлова в детском отделении загорелся один из кабинетов на четвертом этаже.

О пожаре стало известно в 17:25, сообщается на странице Главного управления ГСЧС в Киеве в Facebook.

В 18:12 пожар на площади 15 кв м был локализован, а в 18:19 ликвидирован. Во время пожара из здания на безопасное расстояние выведено 17 детей. Пострадавших нет, рассказали в ГСЧС.

Всего на месте происшествия работали 23 сотрудника ГСЧС и пять единиц спецтехники.

Напомним, ранее во Львове горела церковь УПЦ МП.