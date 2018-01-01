В Конча-Заспе националисты из С14 снесли забор для доступа к реке Днепр: фото

Активисты уверяют, что ограждение мешало воспитанникам детского лагеря пройти к воде.

В Конча-Заспе под Киевом возле детского лагеря "Робинзон" 28 июня члены праворадикальной организации С14 снесли забор.

Громадське со ссылкой на полицию сообщает, что пострадавших в результате инцидента нет. Правоохранители констатировали, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая будет выяснять подробности.

Координатор С14 Сергей Мазур объяснил в Facebook мотивы поступка своих единомышленников.

"Бойцы АТО, активисты С14 и Ветеранского братства освободили доступ к Днепру для детского лагеря "Робинзон". Мажоры из Конча-Заспы незаконно заблокировали доступ к реке и поплатились за это", - написал он.

Он отметил, что на месте произошли столкновения "с титушками и их решалами, задержания "Беркутом" и изъятие оружия у криминалитета".

Напомним, участники праворадикальной организации С14 заблокировали несколько дорог в Киеве и выдвинули требования к МВД.

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