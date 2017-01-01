В Кривом Роге пьяный депутат открыл стрельбу с балкона

В доме депутата копы увидели муляж гранаты Ф-1 и два предмета холодного оружия.

Пьяный депутат открыл стрельбу pravo-kiev.com

Кривом Роге мужчина внезапно начал стрелять с балкона многоквартирного жилого дома из пистолета. Напуганные очевидцы вызвали полицию.

Правоохранители выяснили, что 37-летний житель квартиры на восьмом этаже после употребления алкоголя вышел на балкон вместе со своими несовершеннолетними детьми и сделал два выстрела вверх из пистолета. Пострадавших в результате этого нет.

Вызванная на место происшествия следственно-оперативная группа Саксаганского отделения полиции обнаружила травматический пистолет "Шмайсер" 9мм и несколько патронов к нему. Кроме того, в доме копы увидели муляж гранаты Ф-1 и два предмета холодного оружия.

По словам депутата Терновского райсовета Андрея Кондратьева, нарушителем спокойствия оказался его коллега — депутат Саксаганского районного совета из депутатской группы "За родной город!" Владимир Хотькин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре конфликт между мужчинами закончился стрельбой.