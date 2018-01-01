В Луганске сгорела партия "парадной" техники боевиков: фото

Информацию опубликовали представители пресс-центра штаба АТО.

В ночь с понедельника на вторник, с 16 на 17 апреля, во временно оккупированном боевиками "ЛНР" Луганске произошло крупно возгорание, уничтожившее партию военной техники.

Соответствующее сообщение на официальной странице в социальной сети Facebook опубликовали представители пресс-центра штаба АТО.

"В средствах массовой информации, подконтрольных оккупационной администрации РФ, активно распространяется информация о якобы обстреле силами АТО района Луганска, где проводились мероприятия (террористами "ЛНР" - "Главред") по подготовке техники к параду", - говорится в тексте.

Кроме того, по данным украинских разведчиков, близ военной техники боевиков изначально случилось возгорание автомобиля. Затем пламя перекинулось на остальную технику. По предварительной версии событий, один из автомобилей был загружен боеприпасами, которые и сдетонировали при возгорании.

Напомним, ранее в Минобороны рассказали, где в Луганске боевики сосредоточили технику и вооружение.