В МИД Украины рассказали, как решат вопрос с договором о дружбе и сотрудничестве с Россией

Позицию ведомства озвучила замминистра Елена Зеркаль.

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Украинская сторона станет разрывать договор "О дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией", однако и пролонгировать его не станет.

С таким заявлением в среду, 3 апреля, заявила Елена Зеркаль − заместитель главы Министерства иностранных дел Украины.

"Мы не выступаем за разрыв такого договора, мы выступаем за то, чтобы не продолжать действие этого договора на следующие 10 лет, поскольку изменились обстоятельства отношений Украины и России. Эти обстоятельства требуют новых подходов к договорной базе", — цитирует дипломата агентство "Интерфакс".

"После начала вооруженной агрессии мы начали инвентаризацию правовой базы двусторонних отношений с Россией", — заявила она.

Напомним, ранее нардеп рассказала, сколько на самом деле Украина разорвала соглашений с Россией.