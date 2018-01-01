В Минздраве извинились за слова зама Супрун о смерти онкобольных

В ведомстве уточнили, что заявление чиновника было вырвано из контекста.

Линчевский извинился за некорректные слова Фото: пресс-служба Минздрава

Министерстве здравоохранения заявили , что текст выступления заместителя министра Александра Линчевского, в котором он заявил о безуспешности растрат на неизлечимо больных онкологией, был истолкован несколько неверно. Отмечается, что чиновник извиняется за некорректное высказывание.

"Заместитель министра Александр Линчевский приносит извинения за эмоциональные высказывания, недопустимо неудачно использованные при его докладе для описания проблемы, затрагивающей слишком чувствительные вопросы для пациентов, их близких и неравнодушных граждан", - сказано в заявлении, распространенном пресс-службой министерства вечером в воскресенье, 3 июня.

Текст сообщения гласит, что украинцам невыгодно и крайне дорого делать трансплантацию в Европе, поскольку цены для граждан других государств существенно выше, чем для европейцев.

"Для иностранных больниц украинцы являются иностранцами и медицинскими туристами, цены на операции существенно выше такие же операции для европейцев. Украинцы вынуждены участвовать в этой программе, поскольку… программа лечения за рубежом была и пока остается единственным шансом пациентов на продление жизни", - говорится в заявлении.

В Минздраве выразили уверенность, что увеличение финансирования программы "Лечение граждан Украины за границей", которое сейчас является наибольшим за всю ее историю, нецелесообразно. А эти средства необходимо направить на образование украинских медиков за границей и пилотные проекты по развитию трансплантологии в Украине.

Напомним, резонанс вызвало заявление Линчевского о том, что выделять деньги на лечение некоторых категорий больных нецелесообразно. Ведь эти люди, по его словам, "все равно умрут".

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