В Николаеве внезапно скончался известный украинский журналист

Журналист скончался в возрасте 55 лет после продолжительной болезни.

Умер журналист Игорь Пох inshe.tv

В пятницу, 18 мая, в Николаеве умер известный журналист Игорь Пох.

По сообщению Ирины Курдыбы, журналист скончался в возрасте 55 лет после продолжительной болезни.

"Он всегда любил шутить и шутки его были искрометные. Любил жизнь, свою семью, стильные вещи и вкусную еду. Не терпел хамства и подхалимства. Большинство людей нашего города узнавали его на улицах, ждали его статей, обсуждали с ним волнующие темы... Казалось бы, все прекрасно, но в начале этого года здоровье его пошатнулось. Почти четыре месяца Игорь Пох боролся за свою жизнь", — написала Курдыба в Facebook.

Игорь Пох родился 7 декабря 1963 года. Пох был членом Национального союза журналистов Украины, соредактором еженедельника "Партнер информ", радиоведущим и общественным деятелем. В последнее время вел радиопередачу "Пох с вами".

Напомним, ранее ушел из жизни известный украинский телеведущий Олесь Терещенко.

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