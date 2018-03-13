Ушел из жизни известный украинский телеведущий Олесь Терещенко

В понедельник вечером, 12 марта, ушел из жизни известный украинский журналист и телевизионный ведущий Олесь Терещенко, сообщила его коллега Юлия Спасокукоцкая.

В прошлом году Терещенко рассказал, что у него обнаружили рак. Тогда неравнодушные начали сбор средств на дорогостоящее лечение.

В свое время Терещенко был ведущим ТСН, а впоследствии возглавил отдел международных новостей. В последние годы работал на национальном телевидении — канале UA:Первый.

Напомним, ранее сообщалось о смерти журналистки телеканала ZIK Ирины Венгер, у которой остался маленький сын.