В Одессе открыли уголовное дело за слова "ж*ды" на митинге "Правого сектора": видео

Автор публичного высказывания утверждает, что не имела ввиду людей еврейской национальности.

Татьяна Сойкина на митинге выступила против "ж*дов" Фото: facebook.com/psodesa

Глава МВД Арсен Аваков отреагировал на инцидент с митингом в Одессе, на котором прозвучали антисемитские заявления от лидера местного "Правого сектора" Татьяны Сойкиной.

"В Украине недопустимы публичные антисемитские призывы. В том числе на массовых акциях, как вчера в Одессе. Это пещерное средневековье, а не патриотическая позиция. По данному факту полиция Одессы зарегистрировала производство по части первой статьи 161 "Нарушение расового, национального равноправия граждан", — написал Аваков в своем микроблоге в Twitter.

Фото: Twitter/Арсен Аваков

В соцсеть попало видео заявления Сойкиной во время публичного мероприятия в Одессе.

"Мы уверены в том, что наведем в Одессе и в Украине настоящий порядок украинский порядок. Украина будет принадлежать украинцам, а не ж*дам, не олигархии. Слава Украине!" - сказала спикер от "Правого сектора".

Позже в Facebook Сойкина заявила, что не хотела обидеть евреев, поскольку не их назвала "ж*дами".

"Во-первых, я хочу попросить прощения у всех, кого обидела эта фраза. Во-вторых, подчеркиваю, что под "ж*дами" я не имела в виду евреев, ведь обвинять "Правый сектор" в антисемитизме – абсурд", - написала националистка.

Напомним, антисемитские лозунги звучали в центре Одессы в парке имени Шевченко во время Марша украинского порядка, который прошел в канун трагических событий 2 мая. Организаторами мероприятия выступили ВО "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус".

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