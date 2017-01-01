В полиции рассказали, как будут следить за порядком в Киеве во время праздников

В столице, в частности, будут работать нацгвардейцы.

В столице во время праздников полиця будет работать в усиленном режиме kyiv.npu.gov.ua

В Киеве в новогоднюю ночь — с 31 декабря на 1 января — на службу заступят около 1,5 тысячи правоохранителей, в частности, будут дежурить взрывотехники и кинологи.

Во время новогодних и рождественских праздников полиция станет работать в усиленном режиме, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в столице.

В городе за порядком будут следить полицейские и военнослужащие Национальной гвардии.

"Больше всего правоохранителей будет в центральной части города, возле основных праздничных локаций и новогодних елок во всех районах столицы", — сказал временно исполняющий обязанности начальника ГУ Нацполиции в столице Виктор Нечитайло.

Напомним, в Киеве на Софийской площади находится главная елка Украины. Недалеко от дерева установлена сцена, на которой в новогоднюю ночь запланирован концерт, а рядом работает ярмарка.