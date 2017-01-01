В полиции рассказали, как будут следить за порядком в Киеве во время праздников

В столице, в частности, будут работать нацгвардейцы.
Во время новогодних и рождественских праздников полиция станет работать в усиленном режиме, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в столице.
В городе за порядком будут следить полицейские и военнослужащие Национальной гвардии.
"Больше всего правоохранителей будет в центральной части города, возле основных праздничных локаций и новогодних елок во всех районах столицы", — сказал временно исполняющий обязанности начальника ГУ Нацполиции в столице Виктор Нечитайло.
Напомним, в Киеве на Софийской площади находится главная елка Украины. Недалеко от дерева установлена сцена, на которой в новогоднюю ночь запланирован концерт, а рядом работает ярмарка.