В Раде в первом чтении проголосовали за закон об антикоррупционном суде

Соответствующее решение поддержали 282 народных депутата.

24 Канал

В четверг, 1 марта, депутаты Верховной Рады приняла в первом чтении законопроект "О Высшем антикоррупционном суде" (№7440).

Соответствующее решение поддержали 282 нардепа, сообщается на сайте украинского парламента,

"Проект закона направлен на определение основ организации и деятельности Высшего антикоррупционного суда и специальных требований к судьям этого суда и гарантий их деятельности", – говорится в пояснительной записке к законопроекту, внесенном в парламент президентом Украины Петром Порошенко.

Согласно тексту законопроекта, юрисдикция Высшего антикоррупционного суда будет "покрывать" территорию Украины. Задачей новой институции является осуществление правосудия в соответствии с определенными законом принципами и процедурами судопроизводства − радизащиты личности, общества и государства от коррупционных и связанных с ними преступлений.

Напомним, ранее сообщалось о том, что посол ЕС назвал сроки создания в Украине антикоррупционного суда.