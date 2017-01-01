В Тернополе к собору УПЦ МП принесли "окровавленные" игрушки, фото

Активистов встретили со словами "ваш отец дьявол и вы молитесь дьяволу", утверждают в "Правом секторе".

В Тернополе активисты приняли участие в акции против УПЦ МП facebook.com/rs.ternopil

В воскресенье, 14 января, в Тернополе представители "Правого сектора" провели акцию, направленную против Украинской православной церкви Московского патриархата

Активисты принесли к кафедральному собору Веры, Надежды, Любови и матери их Софии "окровавленные" игрушки, говорится на странице областной организации ПС в Facebook.

"Когда общественные активисты вместе с тернополянами захотели войти только во двор храма, их не пустили, встретили со словами "ваш отец дьявол и вы молитесь дьяволу" и сразу перекрыли проход. Как следствие, две женщины получили незначительные травмы — их избил промосковский монах", — говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожье священник УПЦ МП отказался отпевать трагического погибшего мальчика, это вызвало большой резонанс в обществе, было начато уголовное производство. В украинском сегменте соцсети Facebook набирал популярность хештег #принеси_куклу, позже в Виннице под епархию УПЦ МП принесли игрушки и гроб.