Скандал в Запорожье. Митрополит готов свидетельствовать в деле против епархии

Митрополит Запорожской и Мелитопольской Украинской православной церкви Московского патриархата Лука (Андрей Коваленко) заявил, что готов давать показания в рамках открытого досудебного расследования действий, совершенных представителями его епархии, которые вызвали конфликты и столкновения.

Прокуратура Запорожской области открыла расследование сразу по нескольким статьям. Лука же заявил о готовности свидетельствовать под присягой.

"Как я узнал из официального сообщения, мы разжигаем, осуществляем разжигание межрелигиозной розни. Но обижают нас. А мы разжигаем? Разжигаем своим присутствием? Но мы граждане Украины. И то, что касается языка — то, что у нас священники — пожалуйста, никто не запрещает говорить (на украинском языке — ред.). Что мы запрещаем наш государственный язык там написано. Также нас в этом обвиняют. Я не знаю таких запретов. Что канонически происходит ущемление выборочно религиозных свобод и прав верующих. У нас есть каноны, и мы живем теми канонами, которым уже более 2000 лет", — приводит его цитату "Интерфакс-Украина".

Напомним, ранее в Запорожье СБУ изъяла оружие и антиукраинские материалы у членов общественной организации "Союз православный "Радомир".