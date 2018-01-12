Дело против епархии УПЦ МП. В Запорожье СБУ изъяла оружие и антиукраинские материалы

В Запорожье СБУ провела обыски у членов общественной организации "Союз православный "Радомир"", предоставлявшей "охранные услуги" Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как сообщают представители спецслужбы, все следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по части 3 статьи 161 УК Украины и были санкционированы судом.

Во время обысков сотрудники СБУ изъяли незарегистрированное автоматическое огнестрельное и холодное оружие, множество количество патронов, медали "Патриот России", российскую и пророссийскую символику, а также бумаги, содержащие тексты антиукраинского содержания.

Напомним, ранее сообщалось о том, что уголовное производство было открыто из-за отказа священников УПЦ МП отпевать погибшего двухлетнего мальчика, а также из-за антиукраинских высказываний ее священнослужителей. По версии правоохранителей, тем самым представители церкви и "Радомира" нарушают равноправие граждан и закладывают предпосылки для будущих межнациональных и межконфессиональных конфликтов.