В Виннице под епархию УПЦ МП принесли игрушки и гроб "Гнездо российского оккупанта"

В Украине у церквей УПЦ Московского патриархата проходят акции #принесикуклу.

Так в Виннице под здание епархии УПЦ МП в рамках флешмоба кроме игрушек принесли еще и гроб.

Акцию устроили после того, как в Запорожье священник Московского патриархата отказался отпевать ребенка.

Участие в акции приняли 10 человек, которые разместили на заборе плакаты и положили возле него детские игрушки, сообщает местное издание "20 минут".

На гробу, который оставили у забора, активисты написали "Гнездо российского оккупанта".

"Ситуация, которая сложилась в Запорожье, не входит ни в какие рамки. Мы решили провести эту акцию под стенами епархии. К сожалению, сегодня выходной, и к нам вышел только охранник, взял у нас большую куклу и обещал передать владыке", — сообщили участники акции.

Как известно, в Украине инициировали флешмоб #принесикуклу с призывом приносить игрушки под стены храмов УПЦ Московского патриархата (МП) после того, как представители этой церкви отказались отпевать погибшего двухлетнего мальчика, который был крещен в церкви УПЦ Киевского патриархата.

Ребенок погиб 31 декабря, когда житель Запорожья решил покончить жизнь самоубийством и выбросился из окна многоэтажки, упав на 2-летнего мальчика.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Лука заявил, что священник, который отказался отпевать погибшего мальчика, действовал согласно церковным канонам. Представители УПЦ МП называют УПЦ КП "раскольниками", поэтому не признают проведен теми обряд крещения и приобщения человека к церкви.