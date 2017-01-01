В Украине началась регистрация на ЗНО-2018: детали и подробности

Основные вопросы, связанные с ЗНО, по-прежнему будет решать "Украинский центр оценивания качества образования".

Школьники во время ЗНО Фокус.ua

В Украине стартовал процесс регистрации на участие во внешнем независимом оценивании (зовнішньому незалежному оцінюванні или ЗНО).

Соответствующая информация была опубликовано на интернет-портале "Украинского центра оценивания качества образования".

В 2018 регистрация для участия в ЗНО продлится до 19 марта. Всем желающим принять участие сперва необходимо с помощью сервиса "Зарегистрироваться" на сайте УЦОКО сформировать и распечатать регистрационную карточку, собрать комплект нужных документов и подать их в учебное заведение (для учеников) либо отправить заказным письмом в региональный центр УЦОКО (для остальных желающих).

В случае успешной регистрации каждый участник ЗНО получит соответствующий сертификат, информационный бюллетень и регистрационное сообщение. Кроме того, все получат на сайте УЦОКО доступ к своей информационной странице − через номер мобильного телефона и пин-код сертификата. Также будет функционировать специальное мобильное приложение "Моє ЗНО", дающее возможность участникам тестирования постоянно получать свежие данные о тестировании на свои гаджеты.