В Украине резко подорожали билеты на поезда. И это не предел

Осенью стоимость билетов снова вырастет на 12%.

Гендиректор "Укрзализныци" Евгений Кравцов анонсировал подорожание билетов для пассажиров на 10-12% с апреля – но сроки сдвинули на май. И вот с сегодняшнего дня, 30 мая, железнодорожные билеты подорожали на 12%.

При этом доплачивать разницу за приобретенные ранее билеты не нужно.

Однако это не единственное подорожание железнодорожных билетов. К концу года цены поднимут еще на 12%. К примеру, купе в ночном поезде в среднем подорожает на 100 грн.

Из других изменений – при онлайн-покупке билетов на поезда стали указывать отсутствие в них кондиционеров.

В то же время на некоторые поезда билеты подорожали на 12%, а на 10%. Скажем, проезд в купе поезда №148К Киев – Одесса неделю назад стоил 291,46 грн., а с сегодняшнего дня – 320,65 грн.

В "Укрзализныци" увеличение тарифов пояснили стремлением к рентабельности перевозок, сообщается в сюжете программы ТСН.Ранок. В компании заверили, что последние годы работают в убыток.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram