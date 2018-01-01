В Укргидрометцентре сказали, когда украинцам ждать весеннего потепления

В ближайшие дни в северной части нашей страны выпадет много снега, отметила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра.
Пока до 26 числа интенсивное нарастание тепла не предвидится, рассказала она УНИАН.
"То есть все весенние процессы, по сегодняшним данным, начнутся только с 27 марта", — отметила собеседница.
По ее словам, в ближайшие дни (17-19 марта) выпадет много снега в северной части Украины. В частности, в Черниговской, Сумской и, возможно, в Киевской областях добавится 20-30 см снежного покрова.
В этих районах прогнозируется самое интенсивное снижение температуры — до 10-15 градусов со знаков минус на несколько дней подряд. Адаменко добавила, что на юге украинского государства также возможны снегопады, минимальная температура ночью будет достигать 6-8 градусов мороза две-три, максимум четыре ночи.
Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве с пятницы, 16 марта, похолодает до "небольших минусов", а на выходных — 17-18 числа — погода существенно усложнится.