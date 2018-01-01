В Укргидрометцентре сказали, когда украинцам ждать весеннего потепления

В ближайшие дни в северной части нашей страны выпадет много снега, отметила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра.

В Украине до 26 марта интенсивное нарастание тепла не предвидится, отметили в Укргидрометцентре

Начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко сообщила, что в нашей стране весеннее потепление ожидается с 27 марта.

Пока до 26 числа интенсивное нарастание тепла не предвидится, рассказала она УНИАН.

"То есть все весенние процессы, по сегодняшним данным, начнутся только с 27 марта", — отметила собеседница.

По ее словам, в ближайшие дни (17-19 марта) выпадет много снега в северной части Украины. В частности, в Черниговской, Сумской и, возможно, в Киевской областях добавится 20-30 см снежного покрова.

В этих районах прогнозируется самое интенсивное снижение температуры — до 10-15 градусов со знаков минус на несколько дней подряд. Адаменко добавила, что на юге украинского государства также возможны снегопады, минимальная температура ночью будет достигать 6-8 градусов мороза две-три, максимум четыре ночи.

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве с пятницы, 16 марта, похолодает до "небольших минусов", а на выходных — 17-18 числа — погода существенно усложнится.