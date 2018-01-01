В Укргидрометцентре спрогнозировали, когда в Киеве будет серьезный мороз

В столице скоро ожидается небольшой снег, отметили в КГГА.

В Киеве в конце недели ожидается серьезный мороз Reuters

В воскресенье ночью, 25 февраля, в Киеве ночью температура воздуха может снизиться до 14-16 градусов мороза, а днем составит около 10 градусов со знаком минус.

В конце недели ожидается небольшой снег, сообщили в Киевской городской госадминистрации, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

По данным ведомства, в среду, 21 февраля, в столице будет облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура ночью 6-8 градусов, днем — 2-4 градуса мороза.

В четверг и пятницу — 22 и 23 февраля — ожидается переменная облачность, без существенных осадков. В пятницу днем возможен небольшой снег. На дорогах местами гололедица, ветер восточный, 3-8 м/с, температура ночью около 10 градусов мороза, днем 5-7 градусов мороза.

"24 февраля синоптики прогнозируют умеренный снег, температура ночью 9-11 градусов мороза, днем 6-8 градусов мороза", — добавили в КГГА.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в нашей стране март будет прохладным, первые семь дней месяца ожидаются достаточно морозными, с 1 по 4 число морозы будут на уровне 5-6 градусов.