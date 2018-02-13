Народный синоптик спрогнозировал, каким в Украине будет март

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что март будет прохладным, первые семь дней месяца ожидаются достаточно морозными, а с 3 по 5 число возможен снег.

С 1 по 4 марта морозы будут на уровне 5-6 градусов, а ночные могут достигать и 9 градусов со знаком минус, рассказал эксперт "Апострофу".

"Далее с 4 по 10 марта небольшое потепление: от 1 до 3 градусов мороза... первые семь дней марта просчитываются холодными, правда некоторые синоптики говорят, что в Украину придет ранняя весна, но мои расчеты этого не подтверждают", — отметил собеседник.

По его словам, уже с середины марта весна понемногу начнет брать свое, но будут температурные качели. "С 10 по 19 марта будет плюсовая температура, но "плюс" небольшой: от 4 до 5 градусов выше нуля, а в некоторые дни даже 2-3 градуса тепла. С 20 по 22 марта столбик термометра вновь упадет до нуля и даже ниже: 1-2 градуса мороза", — подчеркнул Горбань.

Эксперт сказал, что в Украине "устойчивый переход на плюсовую температуру просчитывается с 24 марта, и до конца месяца будет постепенное повышение температуры". "… начиная с 23 марта, будет плюс 2-3 градуса, и каждый день будет добавляться по 2 градуса тепла и до конца месяца будет уже 6-7 градусов тепла", — добавил он.

"С 3 по 5 марта ожидается снег, а 7 и 9 марта — снег с дождем. С 14 по 16 марта будут дожди, потом с 20 по 22 дождь со снегом, а начиная с 23 марта и до конца месяца осадков не просчитывается", — заявил народный синоптик.

Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко говорил, что в Украине 2018-й ожидается среднестатистическим, возможно, более дождливым, чем обычно, как и в предыдущие 2-3 года из-за глобального потепления возможны частые перепады температур, особенно летом.