Вблизи Мариуполя боевика "ДНР" поймали в пригородном автобусе

Правоохранители выявили злоумышленника во время проверки документов.

В Мариуполе задержали пособника "ДНР" Штаб ООС/Facebook

В пригородном рейсовом автобусе Мариуполь-Мангуш сотрудники Нацгвардии задержали пророссийского боевика , который воевал на временно оккупированной территорий Донецкой области.

"Во время проверки документов было обнаружено, что один из пассажиров автобуса, житель села Бердянское Донецкой области, имеет связи с незаконными вооруженными формированиями так называемой "ДНР", - сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что автобус для проверки документов был остановлен на блокпосту вблизи Мариуполя.

Боевика задержали и передали сотрудникам полиции по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины, которая инкриминирует обвиняемому создание противозаконных военизированных или вооруженных формирований.

Напомним, в Бахмуте Донецкой области пограничники совместно с полицейскими задержали боевика с позывным "Святой".

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