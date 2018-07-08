Вблизи Мариуполя боевика "ДНР" поймали в пригородном автобусе

В пригородном рейсовом автобусе Мариуполь-Мангуш сотрудники Нацгвардии задержали пророссийского боевика, который воевал на временно оккупированной территорий Донецкой области.

"Во время проверки документов было обнаружено, что один из пассажиров автобуса, житель села Бердянское Донецкой области, имеет связи с незаконными вооруженными формированиями так называемой "ДНР", - сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что автобус для проверки документов был остановлен на блокпосту вблизи Мариуполя.

Боевика задержали и передали сотрудникам полиции по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины, которая инкриминирует обвиняемому создание противозаконных военизированных или вооруженных формирований.

Напомним, в Бахмуте Донецкой области пограничники совместно с полицейскими задержали боевика с позывным "Святой".