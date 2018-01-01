"Вместо тысячи слов": в соцсетях высмеяли выступление Порошенко перед пустым залом

Фотография выступления Петра Порошенко на саммите НАТО в Брюсселе собрала богатый урожай издевательских комментариев.

На саммите Порошенко "блистал" - но украинцы это не оценили Святослав Цеголко/Twitter

Украинские пользователи социальной сети Facebook высмеяли выступление президента Украины Петра Порошенко на саммите НАТО в Брюсселе. Напомним, в сети появилась фотография выступления Петра Порошенко и Йенса Столтенберга в практически пустом зале - было занято всего около десятка мест.

Фотография вывала вал ехидных и издевательских комментариев украинцев.

"Дышать перегаром Пети могут не только лишь все, вернее мало кто может это сделать - сказал златоуст Педалик", "Два петуха и пустой курятник", "Не нужна Украина в НАТО. Ни одна страна в мире не будет оплачивать и спонсировать Украину. Украина нужна как средство давления на Россию", - такого рода комменты заполонили пространство под фотографией.

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Напомним, Порошенко рассказал, о чем беседовал с Трампом во время 20-минутной встречина саммите НАТО; предметом обсуждения стали встреча Трампа и Путина в Хельсинки и проблема "Северного-потока-2".

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