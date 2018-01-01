Во Львове курсанты устроили впечатляющий флешмоб в поддержку ВСУ в Донбассе (фото)

В акции приняли участие десятки курсантов львовской Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Украинские курсанты провели яркий флешмоб с целью поддержки украинских военнослужащих, сражающихся за независимость государства в Донбассе.

Фотографии флешмоба были опубликованы пресс-службой Министерства обороны Украины.

Десятки курсантов львовской Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного выстроились в большие буквы "Разом сильні".

"Флешмоб курсантов Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в поддержку воинов на востоке Украины", - говорится в сообщении.

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На фронте на сегодняшний день укомплектованность бригад ВСУ ниже 50%, сообщил журналист Юрий Бутусов. По его данным, на передовой нередко рота в 40 человек, или батальон, в котором 200 бойцов, держат фронт в 10–11 километров.

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