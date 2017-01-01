Волонтер рассказал, кто боится "завершения войны в Украине, как страшного сна"

Волонтер считает, что на войне можна больше украсть денег, чем на "Евро-2012".

Война на Донбассе, иллюстрация. dialog.ua

Известный волонтер Виталий Дейнега заявил, что многие люди бояться завершения войны в Украине , как страшного сна.

Такое мнение он высказал на чате для "Главреде".

"Очень хотелось бы верить, что власть заинтересована в победе (не путать с "закончить войну"). Но я сам боюсь огромного количества людей, которые окажутся на улице и не смогут себя реализовать, когда война закончится. Сначала война тебя очень пугает, потом ты с ней смиряешься, а потом ты без нее уже не можешь. Это путь, который уже прошли многие военные, политики и даже некоторые волонтеры, которые начинали с желания вернуть мир, а теперь боятся завершения войны, как страшного сна", — заявил волонтер.

По его словам, на войне можно очень много украсть.

"На экзотических проектах всегда очень легко и удобно красть деньги. Мы это видели на "Евро-2012". А война, с точки зрения возможности красть, это даже круче, чем "Евро". Только длится она больше месяца. Очень хочется верить, что количество заинтересованных в войне людей в разных слоях общества еще не слишком высоко. Но точно оценить его сложно. Особенно — среди политиков", — отметил Дейнега.

Напомним, ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук спрогнозировал, когда может закончиться война на Донбассе.