Воры отобрали у украинца биткоины на 68 миллионов гривень

Злоумышленники нашли свою жертву на парковке одного из столичных ТРЦ.

Украинец лишился заветных биткоинов Reuters

В судебном реестре появилось дело с ходатайством правоохранительных органов о временном доступе к вещам и документам лиц, ограбивших гражданина на 68 млн гривен, из которых основную ценность представляли 158 биткоинов

Как сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot, следователь подал ходатайство в Печерский районный суд Киева о временном доступе к вещам и документам лиц, ограбивших гражданина. Среди похищенных ценностей были iPhone, телефон Sony, ноутбук Macbook, 800 долларов и 158,89 биткоина.

Согласно информации судебного решения, на парковке одного из киевских ТРЦ грабители насильно усадили потерпевшего в машину и отвезли в гараж, где и произошло ограбление. Общая сумма ограбления составила 68 028 198 гривен. Основной ценностью были биткоины, их стоимость на момент ограбления составляла 68 005 843 гривен.

Напомним, американский изобретатель, инженер-электронщик и программист, соучредитель компании Apple Стив Возняк заявил, что у него в Интернете мошенническим образом украли семь биткоинов.

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