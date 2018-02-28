Соучредитель Apple рассказал, как у него украли биткоины

Американский изобретатель, инженер-электронщик и программист, соучредитель компании Apple Стив Возняк заявил, что у него в Интернете мошенническим образом украли семь биткоинов.

Специалист сказал, что уже продал все свои единицы этой криптовалюты, кроме одной, поскольку не хотел смотреть ее цену каждый день, пишет The Economic Times.

"У меня мошенническим образом украли семь биткоинов. Кто-то купил их у меня онлайн, используя кредитную карточку, а потом отменил оплату. Это было так просто! И это было из украденного номера кредитной карты…", — отметил Возняк.

Напомним, в декабре 2017 года соучредитель компании Bitcoin.com шведский бизнесмен Эмиль Ольденбург говорил, что у биткоина нет перспективы торговой валюты, он уже избавился от этой криптовалюты.