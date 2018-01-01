Враг ударил из тяжелых минометов и вооружения БМП. В штабе АТО назвали число раненых силовиков

На Луганском направлении противник применил 120-мм минометы.

Боевики ударили из минометов 112.ua

На Донбассе зоне проведения антитеррористической операции за прошедшие сутки по всей линии столкновения боевики 14 раз прицельно обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, четверо украинских военных ранены.

На Луганском направлении противник применил 120-мм минометы по нашим позициям неподалеку Троицкого и Лозового, из гранатометов различных типов и стрелкового оружия, включительно с крупнокалиберными пулеметами, незаконные вооруженные формирования обстреливали защитников Майского и Майорска.

На Донецком направлении враг вел огонь по украинским защитникам из 82-мм минометов, гранатометов и пулеметов в пригородах Авдеевки, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В этом же районе боевики неоднократно стреляли из минометов калибра 120-мм и 82-мм и пехотного вооружения по защитникам шахты Бутовка.

Тяжелые минометы были задействованы возле Водяного на Приазовье и возле Новотроицкого. Возле Красногоровки противник вел огонь из вооружения БМП и целого арсенала стрелкового оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные уничтожили ДРГ врага в районе Широкино.