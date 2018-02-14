Украинские военные уничтожили ДРГ врага в Широкино: 3 боевика ликвидированы, 2 взяты в плен

Украинские военные держат свои позиции в поселке Широкино под Мариуполем, однако враг свирепствует и засыпает их снарядами запрещенного калибра.

"Бывает спокойно, бывает не очень", — говорят защитники поселка, сообщает ТСН.

"Когда они там постреливают, то ничего страшного, а когда начинает нормальное РПГ прилетать, АГС, плотная стрелкотня – то уже хорошо. Так минометики работают", — рассказал морской пехотинец по прозвищу "Немец".

Защитники практически не используют технику, потому что она не позволяет передвигаться тихо, а разоблачать свое местонахождение бойцы не любят. Да и по очевидным целям противник начинает бить мощным 120-м калибром. Поэтому военные предпочитают быть словно привидениями, особенно потому, что такая тактика приносит плоды: недавно бойцы обезвредили вражескую ДРГ в составе пяти человек.

"В приборы видно. Двух взяли в плен, а троих уничтожили", — признался морпех с позывным "Жека".

Инициатором перестрелок всегда выступает оккупант, и бои могут длиться по несколько часов. Военные говорят, что дистанционные упражнения на меткость являются скорее расходом патронов, чем эффективными действиями, но изменить ничего не могут, потому как команды продвигаться вперед нет. "Чего мы добиваемся победами посадка в посадку? Если мы возьмем сейчас эту посадку, что стоит передо мной, то оно ничего не даст", — говорит боец "Рапатый".

Военные надеются лишь на то, что у командования должен существовать глобальный план освобождения ОРДЛО от террористов, и в его рамках они смогут сделать значительно больше, чем им приходится делать сейчас.

Напомним. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов утверждает, что для восстановления контроля над захваченными боевиками территориями Донбасса Вооруженным Силам Украины понадобится несколько недель, если не будет вмешиваться Россия.