Вятрович заявил, что годовщину окончания Второй мировой войны нужно праздновать 8 мая

По его словам, этот праздник необходимо отмечать вместе с Европой.

Владимир Вятрович выступает за перенесение Дня Победы на 8 мая Главред

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович не оставляет надежды перенести День Победы на 8 мая, чтобы праздновать его вместе с европейскими странами.

"Наше предложение о переносе выходного дня с 9 мая на 8-е остается актуальным. Украине следует отмечать годовщину завершения Второй мировой войны в Европе вместе со всей Европой, поэтому надо говорить о 8 мая как о выходном дне", - цитирует его "Апостроф".

По славам Вятровича, 9 мая многие пророссийские силы используют для провокаций, поэтому этот день стал для них поводом напомнить о себе.

"Мы работаем над тем, чтобы Верховная Рада поддержала такое решение, и надеемся, что поддержка будет. Публично мы такую инициативу уже выразили, подготовив соответствующий законопроект. Мы подали его на согласование Министерству культуры", - отметил он.

Вятрович заявил, что в Украине также необходимо отказаться от традиции переносить выходные, если они выпадают на субботу или воскресенье.

"В этом году у нас снова есть четыре выходных, которые с этим связаны. В нашем законопроекте мы отказываемся от этой традиции. Следовательно, это также сократило бы количество выходных дней в году", - сказал директор УИНП.

Напомним, ранее Вятрович заявлял, что декоммунизация в Украине почти завершена, поскольку демонтированы почти все памятники революционеру, советскому политическому и государственному деятелю Владимиру Ленину.

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