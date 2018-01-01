Выполняли боевые задачи. В зоне АТО за сутки пострадало много украинских военных

Вчера на востоке нашей страны враг десятки раз стрелял, использовал запрещенное Минскими соглашениями вооружение.
В результате выполнения боевых задач девять украинских воинов были ранены, а еще двое наш защитник получили боевые травмирования, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
На Донецком направлении из 122-мм артиллерии, 120- и 82-мм минометов и гранатометов противник атаковал позиции в районе Ломакино, по защитникам Водяного, Новотроицкого, Гнутово и Пищевика бил из 120-мм минометов, из 82-мм минометов стреляли у Широкино и Водяного.
Из гранатометов злоумышленники открывали огонь по укреплениям неподалеку Лебединского, Талаковки, Авдеевки, Гнутово, Марьинки и Пищевика, из крупнокалиберных пулеметов — вблизи Павлополя, Первомайского, Красногоровки и шахты "Бутовка", из вооружения БМП — возле Водяного, Пищевика и Гнутово.
Стрелковое оружие боевики применили в районе Каменки, Новомихайловки, Авдеевки, Талаковки, Марьинки и Водяного. Кроме того, защитников Талаковки, Павлополя и Широкино обстреливали вражеские снайперы.
На Луганском направлении из 122-мм артиллерии и 120- и 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник обстреливал позиции под Луганским. Также 120- и 82-мм минометы боевики применили по защитникам Новолуганского и Троицкого.
Из 82-мм минометов били по позициям под Новоселовкой, из вооружения БМП — у Крымского и Троицкого, из гранатометов — возле Валуйского, из крупнокалиберных пулеметов — в районе Станицы Луганской, Крымского и Новоселовки, а из снайперского оружия — под Новгородским.
Напомним, в декабре 2017 года президент Петр Порошенко сообщил, что на Донбассе с начала АТО (спецоперация стартовала в апреле 2014-го) погибли более 2 тыс. 750 защитников Украины. Позже украинский лидер сказал, что с начала 2018-го на востоке государства погиб 21 ее воин, а еще 90 — получили ранения.
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