Выполняли боевые задачи. В зоне АТО за сутки пострадало много украинских военных

Вчера на востоке нашей страны враг десятки раз стрелял, использовал запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

На Донбассе вчера террористы 69 раз стреляли Reuters

зоне АТО на Донбассе за прошедшие сутки — 24 апреля — боевики 69 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины, использовали запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение.

В результате выполнения боевых задач девять украинских воинов были ранены, а еще двое наш защитник получили боевые травмирования, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

На Донецком направлении из 122-мм артиллерии, 120- и 82-мм минометов и гранатометов противник атаковал позиции в районе Ломакино, по защитникам Водяного, Новотроицкого, Гнутово и Пищевика бил из 120-мм минометов, из 82-мм минометов стреляли у Широкино и Водяного.

Из гранатометов злоумышленники открывали огонь по укреплениям неподалеку Лебединского, Талаковки, Авдеевки, Гнутово, Марьинки и Пищевика, из крупнокалиберных пулеметов — вблизи Павлополя, Первомайского, Красногоровки и шахты "Бутовка", из вооружения БМП — возле Водяного, Пищевика и Гнутово.

Стрелковое оружие боевики применили в районе Каменки, Новомихайловки, Авдеевки, Талаковки, Марьинки и Водяного. Кроме того, защитников Талаковки, Павлополя и Широкино обстреливали вражеские снайперы.

На Луганском направлении из 122-мм артиллерии и 120- и 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник обстреливал позиции под Луганским. Также 120- и 82-мм минометы боевики применили по защитникам Новолуганского и Троицкого.

Из 82-мм минометов били по позициям под Новоселовкой, из вооружения БМП — у Крымского и Троицкого, из гранатометов — возле Валуйского, из крупнокалиберных пулеметов — в районе Станицы Луганской, Крымского и Новоселовки, а из снайперского оружия — под Новгородским.

Напомним, в декабре 2017 года президент Петр Порошенко сообщил, что на Донбассе с начала АТО (спецоперация стартовала в апреле 2014-го) погибли более 2 тыс. 750 защитников Украины. Позже украинский лидер сказал, что с начала 2018-го на востоке государства погиб 21 ее воин, а еще 90 — получили ранения.

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