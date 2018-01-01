"За ней - русский мир". Судье по делу Штепы угрожают через СМС

Угрозы поступили к судье накануне подготовительного заседания по делу экс-мера Славянска.
Такая информация содержится в документе о вмешательстве в деятельность судьи, направленном в Генеральную прокуратуру Украины и Высший совет правосудия (ВСП).
По словам Саркисян, накануне подготовительного заседания 7 мая по делу Штепы на ее смартфон поступило СМС-сообщение с угрозами.
"5 мая 2018 года в 17.21 на мой мобильный телефон пришло смс-сообщение с неизвестного мне номера телефона (...) такого содержания: "Вы будете судить (вместо имени пробел – ред.) передайте своим судьям, что (вместо имени пробел – ред.) не одна, за ней стоит русский мир, а у вас семьи", – отмечено в тексте документа.
Время на которое было назначено подготовительное заседание и состав коллегии – В.Попова,О Горчакова, Е.Саркисян, полностью соответствуют времени заседания и составу коллегии по делу бывшего мэра Славянска.
Как сообщалось, подготовительное заседание Орджоникидзевского райсуда Харькова по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, назначенное на 7 мая, не состоялось, поскольку одна из судей коллегии была в отпуске.
Напомним ранее сообщалось о том, что в Сети высмеяли "разлегшуюся" на фото портрета Тараса Шевченко Штепу.
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