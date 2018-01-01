Задержание бойцов ВСУ в "ЛНР": в 14-бригаде подтвердили самовольный уход военнослужащих

В воинском подразделении заявили о проведении расследования.

Бойцы ВСУ самовольно решили перейти серую зону Минобороны Украины

Один из главарей самопровозглашенной "ЛНР" заявил, что на оккупированной территории задержаны двое украинских военнослужащих , которые пытались пересечь так называемую серую зону.

"Сегодня, 26 мая, двое сбежавших с позиций вооруженных бойцов 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ были обнаружены и задержаны при попытке перехода через так называемую серую зону бдительными военнослужащими народной милиции ЛНР", - цитирует подконтрольный боевикам информационный ресурс представителя "министерства обороны ЛНР" Андрея Марочко.

Руководство 14-й отдельной механизированной бригады подтвердило в Facebook факт самовольного ухода военнослужащих с места дислокации воинского подразделения.

"По обстоятельствам задержания военнослужащих отдельной механизированной бригады сообщается: 25 мая двое военнослужащих самовольно покинули расположение воинской части, на сегодня их местонахождение не установлено. Военной службой правопорядка и правоохранительными органами принимаются меры по розыску указанных военнослужащих", - сказано в сообщении.

Фото: Facebook/ пресс-служба 14 отдельной механизированной бригады

Напомним, ранее сообщалось, что под Широкино украинский морпех сбежал к боевикам.

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