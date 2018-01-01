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Задержание бойцов ВСУ в "ЛНР": в 14-бригаде подтвердили самовольный уход военнослужащих

Сегодня, 00:37

В воинском подразделении заявили о проведении расследования.

 

солдаты
Бойцы ВСУ самовольно решили перейти серую зону Минобороны Украины
Один из главарей самопровозглашенной "ЛНР" заявил, что на оккупированной территории задержаны двое украинских военнослужащих, которые пытались пересечь так называемую серую зону.

"Сегодня, 26 мая, двое сбежавших с позиций вооруженных бойцов 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ были обнаружены и задержаны при попытке перехода через так называемую серую зону бдительными военнослужащими народной милиции ЛНР", - цитирует подконтрольный боевикам информационный ресурс представителя "министерства обороны ЛНР" Андрея Марочко.

Руководство 14-й отдельной механизированной бригады подтвердило в Facebook факт самовольного ухода военнослужащих с места дислокации воинского подразделения.

"По обстоятельствам задержания военнослужащих отдельной механизированной бригады сообщается: 25 мая двое военнослужащих самовольно покинули расположение воинской части, на сегодня их местонахождение не установлено. Военной службой правопорядка и правоохранительными органами принимаются меры по розыску указанных военнослужащих", - сказано в сообщении.

ждлоимс
Фото: Facebook/ пресс-служба 14 отдельной механизированной бригады

Напомним, ранее сообщалось, что под Широкино украинский морпех сбежал к боевикам.

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Теги:  
ЛНР, 14-я бригада, дезертиры, задержание, бойцы ВСУ, расследование
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