"Зарабатывают рейдерством?". "Грузинский легион" отжал две базы в Киеве — соцсети

"Легионеры" присутствую на каждом суде, где бывшие акционеры АТЕК судятся за кражу их акций.

«Грузинский легион» отжал две базы в Киеве Радио Свобода

Получил продолжение скандал вокруг бойцов "Грузинского легиона" , которые решили покинуть зону АТО и выйти из состава 54-й отдельной механизированной бригады — якобы из-за конфликта с командованием части.

Выяснилось, что у "грузинских легионеров", есть две базы. Одна на заводе "АТЕК" в Киеве, а это 28 гектар земли в Киеве. И вторая — захваченный санаторий "Горлиця" в Конча-Заспе, пишет Светлана Ковалевская-Зварич в Facebook.

"Для чего 15-и легионерам с Кавказа 28 га киевского завода? Что они там делают, если приехали воевать? Легионеры живут в цехах? И когда они захватят имения Луценко/Порошенко и объявят их своими базами?", — задает она риторический вопрос.

Ковалевская-Зварич также прокомментировала информацию о том, что "легионеры" покинули боевые позиции и отправились в Киев: "Это — дезертирство! Пресс-служба "Легиона", которая размещается на киевском заводе "АТЕК", причиной дезертирство назвала "конфликт с командирами". Это чушь! Если есть конфликты, — пишут рапорты о переводе в другое подразделение, а не убегают в Киев".

Она также рассказала, что "легионеры" присутствуют на каждом суде, где бывшие акционеры АТЕК судятся за кражу их акций.

"Пока одни "легионеры" на передовой, другие зарабатывают рейдерством? И для этого им в Киеве нужны "тепловизоры, тепловизионные прицелы, бронежилеты, каски, приборы ночного видения, дневные прицелы снайперски винтовок"?", — подчеркнула Ковалевская-Зварич.

Она также прокомментировала заявление пресс-службы "легионеров" о том, что командир 54 Бригады пытается департировать прямо из военного госпиталя раненых бойцов Легиона": "Вопрос: как комбриг может кого-то депортировать? Он что, по совместительству руководитель Миграционной службы? На кого рассчитана эта ложь? И сколько можно врать?".

Напомним, ранее стали известны подробности скандала с "Грузинским легионом" в зоне АТО.