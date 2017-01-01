Жители Донецка устали от войны и лжи боевиков: врут на каждом шагу, "а люди нищенствуют"

Дончане рассказали о жизни в оккупированном боевиками Донецке.

В оккупированных городах Донбасса обманутые жители прозревают с каждым днем от "процветания" в самопровозглашенных республиках.

Уставшие от войны дончане говорят, что не могут больше верить боевикам об обстрелах, о помощи и даже о равноправии и свободе, пишет Сегодня.

"Не знаю, кто верит боевикам – они врут на каждом шагу. Мы устали от лжи, которую они нам вливают в уши. Мы знаем, как живут люди на подконтрольных территориях, у них есть трудности, но это не голод, не дефолт, не "холодомор". А мы – в войне и нищете, которую нам преподносят как какое-то высочайшее завоевание", – говорит житель Донецка Евгений Коваль.

"Взять, к примеру, обстрелы. Жители домов на окраинах, и я в том числе, прекрасно видят, как к домам подъезжают танки или подкатывают какие-то пушки, которые стреляют в сторону украинских позиций. А потом разворачиваются на 180 градусов – и делают пару выстрелов в дома, имитируя ответный огонь. Мы все это видели своими глазами и не раз! А сколько сообщений в соцсетях, например, "наши с Точмаша (завод в Киевском районе Донецка, – ред.) отстрелялись по "укропам" – а в официальных сводках боевиков говорится, что в это время типа украинские танки стреляли по Путиловке. В итоге – разрушенные дома, люди ранены или убиты. И таких фактов каждый день десятки", – рассказала одна из жительниц Донецка.

Дончане говорят, чтобы прокормиться покупают на рынках дешевые куриные лапы, а "элита" проводит свободное время в фешенебельных ресторанах в центре города.

Что же касается свободы, то недавно один из владельцев самого дорого ресторана на бульваре Пушкина был арестован без объяснения причин вместе с обслуживающим персоналом. Хотя возможно, так выглядит процветание…

Обманутыми живут старики и инвалиды, чьи пенсии в 2700 рублей так же далеки от прожиточного минимума, как и от обещаний "властей" о достойных пенсиях и зарплатах.

Впрочем, молодым тоже непросто — зарплата в 10 тысяч рублей считается на оккупированных территориях очень хорошей, но и ее редко где платят.

"Постоянно в газетах и на телевидении рассказывают, что у нас подешевели продукты, что дешевая коммуналка, что просто не жизнь, а сказка, – говорит жительница Макеевки Ольга Тынова. – На самом деле все дороже, чем в отчетах. Особенно сейчас, когда дело идет к праздникам, а частных предпринимателей еще и обязали купить и поставить кассовые аппараты. Понятно, что цены полезут вверх, им же надо "отбить" покупки. А насчет того, дешевле или дороже, то тут спорный вопрос. Многие из нас часто ездят на подконтрольные территории и видят, какие там цены. Допустим, мясо почти сравняло в цене. Но по множеству других категорий "там" дешевле и значительно – например, лекарства".

Каждый Новый год, как говорят дончане, они встречают с надеждами на исправление ситуации — и каждый раз в конце декабря с горечью признают — опять обман.

"Дома обещали восстановить разрушенные – и не восстановили. Люди за свой счет ремонты делают, – рассказывает жительница Админпоселка в Донецке Людмила. – А обещаний за эти годы было миллион: и рейсы с донецкого вокзала на Ростов пустить прямые, и обеспечить себя продуктами самостоятельно, и пенсии-зарплаты поднять, и торговать со всем миром, я уже молчу про "взять Лондон" и "пойти на Киев". Это все, конечно, смешно, если бы не было так грустно".

Люди все больше прозревают. Уже распробовали на вкус российские продукты. Уже вернулись обратно из России бывшие беженцы, которым не нашлось ни жилья, ни работы, да и отношение местных было далеко от любви к "соотечественникам". Уже снуют по всем рынкам и магазинам бравые "налоговики", накладывающие баснословные штрафы на все что плохо лежит – при этом с экрана рассказывается о расцвете бизнеса. Заводы и шахты режутся на металлолом и вывозятся – однако жителям продолжают втолковывать, что производство достигло высшей точки развития.

Ранее политолог Владимир Фесенко объяснил, почему Украина не может отказаться от захваченной части Донбасса.