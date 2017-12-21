Политолог объяснил, почему Украина не может отказаться от захваченной части Донбасса

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко считает, что де-факто уже идет отделение захваченной части Донбасса от Украины.

Де-юре мы этого позволить себе не можем, поскольку при отказе от одной части своей территории рискуем лишиться и других, рассказал он на чате в "Главреде".

"Если мы отказываемся от части Донбасса, то нам скажут и уже говорят: "А зачем вам тогда Крым (захвачен Россией — Ред.)?". Если мы сами отказываемся от части своей территории, то можем потерять и другие территории", — отметил эксперт.

Ранее Владимир Фесенко говорил, что РФ, скорее всего, отзывом своих офицеров из Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон на Донбассе, шантажирует Украину и западных участников переговоров.