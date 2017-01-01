Тука назвал адекватный ответ на скандальный польский закон

Площадкой для публикации чиновник выбрал свою страницу в соцсети Facebook.

Георгий Тука "Главред"

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука на своей странице в соцсети Facebook дал свою оценку ситуации, сложившейся в последнее время в украино-польских отношениях и роли в них Кремля.

"Сразу после принятия определенного закона Сеймом Польши, сказал: - По логике событий, следует ожидать провокационных действий со стороны наших "полезных идиотов": сожжение польского флага, надругательство над польскими могилами, поджог польского католического храма ... Что-то такое. Немного ошибся. Похоже, разобравшись с украино-польской дружбом, "Старший брат" взялся за Венгрию: в Ужгороде бросили бутылку с зажигательной смесью в Дом венгерской меньшинства. Прекрасно! На Лубянке уже кто-то прикрутил очередные звездочки на погоны", − написал он.

Кроме того, чиновник предложил свой способ возвращения украино-польских отношений на прежний уровень.

"Для того, чтобы участвовать в соревновании "кто больше анти-поляк", следовало бы организовать "живую цепь дружбы Украина - Польша"! Ведь, здоровых трезвых людей - 99% по обе стороны границы! К сожалению, не вижу здравого смысла в нашем политикуме. Преобладает дешевый популизм и простой псевдо-патриотизм", − резюмировал он.

Напомним, ранее Тука рассказал о том, как Кремль финансирует "ЛДНР".