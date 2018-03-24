"А где живот?": Светлана Лобода обескуражила фанатов новым видео

Певица показала обстановку в доме в США.

Украинская певица Светлана Лобода, которая подтвердила слухи о своей беременности, удивила фанатов новым видео с ее дома в США.

Так, на ролике, который певица выложила на своей странице в Instagram, артистка стоит в комнате спиной к камере, на фоне играет песня Адель.

"Моя жизнь. Сегодня. Спасибо", - подписала видео Лобода.

Фанаты артистки, просмотрев ролик, не заметили живота, и подумали, что певица уже родила.

"А животик где?", "А где живот?", "Я что-то не пойму родила что-ли?", "Родила?", - удивлялись подписчики.

Также в Instagram-сториз певица показала танцующую старшую дочь, интерьер комнат и съемочную группу.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 23 Мар 2018 в 11:32 PDT

Напомним, СМИ приписывают отцовство солисту культовой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

Ранее Лобода записала саундтрек к российскому фильму про Гоголя.