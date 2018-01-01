"А ноги закрутили, йог". Российский певец показал фото в необычной позе

Снимок исполнителя в соцсети собрал десятки тысяч лайков.

Дима Билан похвастался снимком в необычной позе instagram.com/bilanofficial

Известный российский певец Дима Билан выложил в Сеть светлую фотографию, на которой он запечатлен в необычной позе.

Фото исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram, оно собрало десятки тысяч лайков.

На снимке артист запечатлен сидя в кедах, джинсах и джинсовой куртке. Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"А ноги закрутили, йог", — отметила irina_stav0115. "Как воробей… в хорошем смысле", — считает katy_lan24. "Милота этого фото зашкаливает", — подчеркнула lyly1994lyly.

Дима Билан похвастался снимком в необычной позе Скриншот с instagram.com/bilanofficial

Ранее Дима Билан опубликовал в соцсети видео из фотосессии, на котором он запечатлен в ванне с белой жидкостью полуобнаженным — с оголенных торсом, но в штанах. По словам певца, его "замочили в отбеливателе".

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