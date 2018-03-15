Дима Билан показал, как его "замочили в отбеливателе": видео

Российский певец Дима Билан выложил в Сеть видео из фотосессии, на котором он запечатлен в ванне с белой жидкостью полуобнаженным.

Необычный ролик артист опубликовал на своей странице в Instagram, за 18 часов он собрал более 180 тысяч лайков интернет-пользователей.

В ванне исполнитель позировал с оголенных торсом, но в штанах. "Замочили в отбеливателе", — подписал видео певец.

A post shared by bilanofficial (@bilanofficial) on Mar 14, 2018 at 11:40am PDT

Ранее Дима Билан выложил в соцсеть необычную фотографию из поезда — на ней он запечатлен сидящим на ступеньках, цветовая гамма снимка была изменена. Посмотреть фото можно здесь.