Дима Билан показал, как его "замочили в отбеливателе": видео

Ролик с певцом в соцсети собрал свыше 180 тысяч лайков.
Российский певец Дима Билан выложил в Сеть видео из фотосессии, на котором он запечатлен в ванне с белой жидкостью полуобнаженным.
Необычный ролик артист опубликовал на своей странице в Instagram, за 18 часов он собрал более 180 тысяч лайков интернет-пользователей.
В ванне исполнитель позировал с оголенных торсом, но в штанах. "Замочили в отбеливателе", — подписал видео певец.
Ранее Дима Билан выложил в соцсеть необычную фотографию из поезда — на ней он запечатлен сидящим на ступеньках, цветовая гамма снимка была изменена. Посмотреть фото можно здесь.