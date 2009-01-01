Актер обвинил Чарли Шина в изнасиловании подростка на съемочной площадке

Звезда отрицает обвинения, озвученные в его адрес.

Чарли Шин Скриншот видео с youtube.com

Американский актерв возрасте 19 лет на съемочной площадке фильма "Лукас" (вышел в 1986 году —) изнасиловал своего коллегу-канадца Кори Хэйма, которому тогда было 13-ть.

Об этом рассказал актер Доминик Брашия, опираясь на слова пострадавшего, который скончался в 2010-м году, пишет "Сегодня" со ссылкой на The Daily Mail.

В то же время издание уточнило, что Шин, к личной жизни которого приписывают не один скандал, отрицает обвинения в свой адрес.

"По словам близких Хэйма, он всю оставшуюся жизнь пытался оправиться после того, что произошло на съемочной площадке… умер от передозировки медицинскими препаратами в 38 лет", — говорится в статье.

Ранее владелец охранной компании, которая обеспечивала безопасность американской певицы Мэрайи Кэри, Майкл Анелло обвинили артистку в сексуальных домогательствах. Узнать больше об инциденте можно здесь.