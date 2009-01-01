Актер обвинил Чарли Шина в изнасиловании подростка на съемочной площадке

Звезда отрицает обвинения, озвученные в его адрес.
Об этом рассказал актер Доминик Брашия, опираясь на слова пострадавшего, который скончался в 2010-м году, пишет "Сегодня" со ссылкой на The Daily Mail.
В то же время издание уточнило, что Шин, к личной жизни которого приписывают не один скандал, отрицает обвинения в свой адрес.
"По словам близких Хэйма, он всю оставшуюся жизнь пытался оправиться после того, что произошло на съемочной площадке… умер от передозировки медицинскими препаратами в 38 лет", — говорится в статье.
Ранее владелец охранной компании, которая обеспечивала безопасность американской певицы Мэрайи Кэри, Майкл Анелло обвинили артистку в сексуальных домогательствах. Узнать больше об инциденте можно здесь.