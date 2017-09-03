Сегодня, 12:51 RSS

Александр Скичко женился в Грузии

Сегодня, 11:00

Избранницей Саши стала Лиза Юрушева, генеральный менеджер киевского гранд-отеля Fairmont.

Александр Скичко
Instagram Александра Скичко
Ведущий и участник шоу "Танці з зірками" Александр Скичко женился.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Избранницей Саши стала Лиза Юрушева, генеральный менеджер киевского гранд-отеля Fairmont.

"Через пять минут закончится моя холостяцкая жизнь", — написал под одним из фото ведущий.

#MrAndMrsSkichko

Допис, поширений Oleksandr Skichko (@aleksandrskichko)

Через 5 минут закончится моя холостяцкая жизнь! #грузия #wedding #MrAndMrsSkichko #georgia

Допис, поширений Oleksandr Skichko (@aleksandrskichko)

Свадьбу супружеская пара отпраздновала в Грузии в кругу только самых близких друзей и родственников. Известно, что свои приглашения получили напарники Саши по "Евровидению" Тимур Мирошниченко и Владимир Остапчук.

Напомним, "Холостяк" Максим Чмерковский женился.

Теги:  
Александр Скичко, женился
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...