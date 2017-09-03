Александр Скичко женился в Грузии

Избранницей Саши стала Лиза Юрушева, генеральный менеджер киевского гранд-отеля Fairmont.
Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Избранницей Саши стала Лиза Юрушева, генеральный менеджер киевского гранд-отеля Fairmont.
"Через пять минут закончится моя холостяцкая жизнь", — написал под одним из фото ведущий.
Свадьбу супружеская пара отпраздновала в Грузии в кругу только самых близких друзей и родственников. Известно, что свои приглашения получили напарники Саши по "Евровидению" Тимур Мирошниченко и Владимир Остапчук.
Напомним, "Холостяк" Максим Чмерковский женился.