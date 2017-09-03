Александр Скичко женился в Грузии

Избранницей Саши стала Лиза Юрушева, генеральный менеджер киевского гранд-отеля Fairmont.

Instagram Александра Скичко

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Избранницей Саши стала Лиза Юрушева, генеральный менеджер киевского гранд-отеля Fairmont.

"Через пять минут закончится моя холостяцкая жизнь", — написал под одним из фото ведущий.

#MrAndMrsSkichko Допис, поширений Oleksandr Skichko (@aleksandrskichko) Вер 5, 2017 о 5:32 PDT

Через 5 минут закончится моя холостяцкая жизнь! #грузия #wedding #MrAndMrsSkichko #georgia Допис, поширений Oleksandr Skichko (@aleksandrskichko) Вер 5, 2017 о 3:06 PDT

Допис, поширений Oleksandr Skichko (@aleksandrskichko) Вер 3, 2017 о 3:19 PDT

Свадьбу супружеская пара отпраздновала в Грузии в кругу только самых близких друзей и родственников. Известно, что свои приглашения получили напарники Саши по "Евровидению" Тимур Мирошниченко и Владимир Остапчук.

Напомним, "Холостяк" Максим Чмерковский женился.