Андрей Макаревич "пофантазировал" о союзе Сталина и Гитлера

Музыкант назвал их "людоедами".

Музыкант назвал Сталина и Гитлера «людоедами» Фото: ivona.bigmir.net

Российский музыкант Андрей Макаревич предложил пользователям порассуждать над союзом Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера.

Государственные лидеры объединились бы в борьбе против Великобритании, написал музыкант на своей странице в Facebook.

"А давайте пофантазируем: представим, что Гитлер в начале 41 года оказался чуть более адекватен и - не напал на Советский союз. А напротив, имея пакт о ненападении и прочие экономическо-технические связи (даже Геринг учился в воронежском авиаучилище) - убедил Сталина войти в военную коалицию и вместе раздолбать Великобританию. Сталин, понятно, под это дело оттяпал бы себе еще часть восточной Европы и-согласился", - отметил артист.

Он добавил, что у двух лидеров было больше совпадений во взглядах, чем разночтений, они смогли бы договориться, и Англия бы капитулировала.

В свою очередь США поспешили бы сбросить бомбы на Японию, чтобы напугать СССР и Третий рейх. Страны заключили бы мирный договор. Он действовал бы до тех пор, пока Москва и Берлин не обзавелись ядерным оружием.

"Мир стал бы совсем другим: Джон Леннон, родившись, стал бы подпольщиком, а не музыкантом, "Битлз" не возникли, не случилось бы музыкальной революции, рок-нролл остался сугубо местным локальным американским явлением, а его обрывки, как и обрывки джаза, изредко перелетающие через железные стены Германии и СССР, приняли бы уродливый кабацко-опереточный характер."Flover Pover" - крохотная американская секта, о которой за океаном даже не слышали", - добавил Макаревич.

При этом музыкант поинтересовался, смогли бы Сталин и Гитлер ужиться вместе.

"Ужились бы эти два людоеда в одной упряжке хотя бы до физической смерти одного из них? Или бы раньше друг другу глотки перегрызли?" , - спросил музыкант.

В комментариях под постом пользователи стали активно обсуждать слова Макаревича, и делиться своим мнением, мол, и "Машины времени" тогда не было бы.

Пользователи стали активно обсуждать слова Макаревича Скриншот Facebook

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