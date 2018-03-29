"Образ кровавого жидобандеровца пообтерся в общественном сознании": Макаревич предложил нового врага

Российский музыкант Андрей Макаревич считает, что российской пропаганде необходимо сменить воображаемого врага.

Своими мыслями он поделился на своей странице в Facebook.

"Поскольку образ кровавого жидобандеровца пообтерся в общественном сознании, предлагаю нового яркого врага - жидоамериканец", - написал певец.

В комментариях пользователи стали предлагать разные варианты и модификации образа.

Напомним, Макаревич впервые за три года побывал в США, и отметил, что американцы гораздо спокойнее россиян. По его мнению, с россиянами происходит "что-то ужасное", и они становятся "злобными дебилами".

Такие слова музыканта вызвали бурю обсуждений в Сети, многие россияне ополчились на Макаревича.

На защиту Макаревича встал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков – он призвал СМИ не перевирать слова артиста.