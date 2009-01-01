Анджелина Джоли ревнует Брэда Питта

Также актриса не хочет, чтобы их с Питтом дети общались с другой женщиной.

Анджелина Джоли и Брэд Питт Reuters

Западные журналисты узнали, что знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли против того, чтобы ее экс-супруг Брэд Питт встречался с другими женщинами.

Об этом пишет ivona.

Несмотря на то, что Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались восемь месяцев назад, их развод еще не оформлен официально.

Более того, западным СМИ стало известно, что Джоли очень ревнует Питта и против того, чтобы он начинал отношения с другими женщинами.

"Энджи категорически против того, чтобы Брэд с кем-нибудь встречался. Сходиться с ним она не собирается, но и смириться с тем, что он готов двигаться дальше, не может", — рассказал инсайдер таблоиду HollywoodLife.

Также актриса не хочет, чтобы их с Питтом дети общались с другой женщиной. Интересно, что сама Джоли, по слухам, собирается выйти замуж за британского миллиардера.

Напомним, Брэд Питт лечился от алкоголизма в VIP-рехабе.