Анисина и Джигурда обманули всех и снова вместе — СМИ

Все время Джигурда устраивал ритуальные пляски на фоне портретов любимой жены.

Никита Джигурда и Марина Анисина Instagram

Об этом пишет paparazzi.ru.

Когда Марина Анисина давала большие интервью, рассказывая, как невыносимо жить с этим человеком, курящим траву и свихнувшимся на почве оккультных обрядов, ей сопереживала почти вся страна.

В это же самое время Джигурда рассказывал о любовницах, выкладывал жуткие видео половых актов и пьяной Анисиной, собирался жениться на другой. При этом он рассказывал, что еще после предыдущей попытки развестись они с Мариной договорились жить отдельно.

И вдруг опять все перевернулось с ног на голову. Когда развод, казалось, был делом решенным, он подает апелляцию. Анисина говорит, что это ничего не меняет и своего решения она не изменит. Потом заговорили об их тайных встречах, а несколько дней назад в её микроблоге появилась интригующая запись: "В последние несколько дней я узнала столько потрясающих фактов, которые открыли мне глаза на многое..., что теперь меня не троньте! У меня мой муж на фронте..".

Что за факты такие открылись Анисиной неизвестно, но теперь она сообщила, что "наркотики, оргии, измены Джигурды оказались 100% клеветой, навязанные злопыхателями! Я потрясена! Дала возможность Джигурде отозвать свой иск о разводе".

Никита Борисович, в это самое время устраивал ритуальные пляски на фоне портретов любимой жены.

Напомним, Анисина призналась, что Джигурда заставлял детей участвовать в мистических обрядах.