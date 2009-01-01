Армен Джигарханян со скандалом разводится с молодой женой

По словам артиста, Виталина хитростью завладела "всем в его жизни".

Армен Джигарханян с женой Виталиной Instagram

Легендарный советский актер, 82-летний Армен Джигарханян подал на развод со своей 38-летней женой Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Об этом пишет Сегодня.

В официальном браке пара состояла около двух лет, а до этого у них был роман на протяжении 15 лет.

По словам артиста, Виталина хитростью завладела "всем в его жизни" — принадлежащими ему квартирами, сбережениями и даже театром, который он создал и назвал своим именем. Сейчас Армен Борисович находится в больнице, куда попал с приступом диабета.

Тем временем официальный представитель супруги актера Ирина Мазур обратилась в прокуратуру для проверки законности действий сотрудников 57-й городской больницы. По ее словам, жена Джигарханяна, Виталина Цымбалюк-Романовская, "не знает о состоянии мужа. Он поступил в больницу частным образом, без каких-либо документов и просил не сообщать о состоянии его здоровья никому, включая супругу".

При этом, как пояснила Мазур, официальная справочная больницы такую информацию все же предоставляет.

Напомним, Слава из "НеАнгелов" прокомментировала развод с мужем.